В отношении сотрудницы отдела Ростехнадзора в Норильске Елены Новожиловой возбуждено уголовное дело. Она обвиняется в халатности, которая привела к катастрофическим последствиям.

В отношении сотрудницы отдела Ростехнадзора в Норильске Елены Новожиловой возбуждено уголовное дело. Она обвиняется в халатности. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.Новожилова в ноябре 2017-го и декабре 2018-го проводила плановые проверки ТЭЦ-3 в Норильске. По данным следствия, сотрудница Ростехнадзора не проверила аварийный резервуар и не выявила факт отсутствия на него положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.В 2019 году в орган исполнительной власти поступило заключение, в котором указывались недостатки, подлежащие устранению. Елена Новожилова не стала инициировать проведение внеплановой проверки объекта, хотя должна была сделать это.Следственный комитет отмечает, что бездействие сотрудницы Ростехнадзора привело к разрушению целостности топливного хранилища. Впоследствии произошел разлив 21 тысячи тонн нефтепродуктов, был причинен ущерб окружающей среде.Правоохранительные органы продолжают проведение следственных действий, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего.Инцидент на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК", которая входит в группу компаний "Норильский никель", произошел 29 мая. В результате проседания фундамента из одного резервуара на дорогу и в ближайшие реки вылилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. По факту случившегося возбуждено несколько уголовных дел.