Злоумышленник приобрел купюры через сеть Интернет в целях последующего сбыта...

«Сотрудники полиции ОЭБиПК УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в хранении поддельных денежных купюр», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в Москве на 14 км МКАД был задержан 25-летний приезжий, который пытался расплатиться поддельными денежными купюрами в одном из торговых центров.При личном досмотре у мужчины были обнаружены и изъяты 13 купюр номиналом 5 тысяч рублей. Как стало известно, злоумышленник приобрел купюры через сеть Интернет в целях последующего сбыта. Он намеревался оплатить ими товар в магазине, заведомо зная о том, что они являются ненастоящими.Согласно проведенному исследованию изъятые купюры по способу печати реквизитов и защитных элементов являются поддельными.Следствием УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18