Рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова передумали расторгать брак. Супруги не пришли в суд и бракоразводное дело было прекращено в связи с примирением сторон.

Рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова передумали расторгать брак. Супруги не пришли в суд и бракоразводное дело было прекращено в связи с примирением сторон, передает "Пятый канал".Информацию подтвердил адвокат Самойловой, однако комментировать решение супругов отказался.Неделю назад Джиган опубликовал в Instagram фото с женой, назвав ее "своей королевой".В феврале у пары родился четвертый ребенок, а уже в марте Самойлова заявила о намерении развестись с мужем. По ее словам, Джиган изменял ей. Рэпер в свою очередь заявил, что никуда ее не отпустит.