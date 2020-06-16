Приговор Мосгорсуда Полу Уилану устроил не всех. Суд приговорил его к 16 годам строгого режима за шпионаж. Уилан намерен обжаловать вердикт суда. Разочарован и возмущен решением суда американский посол в Москве Джон Салливан. Суд, поскольку на нем рассматривались секретные данные, был закрыт для журналистов и дипломатов.

Приговор Мосгорсуда Полу Уилану устроил не всех. Суд приговорил его к 16 годам строгого режима за шпионаж. Уилан намерен обжаловать вердикт суда. Разочарован и возмущен решением суда американский посол в Москве Джон Салливан. Суд, поскольку на нем рассматривались секретные данные, был закрыт для журналистов и дипломатов.Джон Салливан назвал судопроизводство в России "тайным правосудием", отмечает РИА Новости. По мнению посла США в России, было нарушено фундаментальное право человека – право на публичный суд. Салливан считает, что приговор Уилану вынесен бездоказательно. Посол США назвал процесс непрозрачным, он будет требовать предоставить ему доказательства по делу, а также пообещал встретиться с семьей Пола и добиваться справедливости и освобождения Уилана.Возмущен приговором российского суда американскому гражданину Полу Уилану глава Госдепартамента США Майк Помпео. Он потребовал немедленного освобождения обладателя американского, канадского, ирландского и британского паспортов.Обвинение запрашивало для Уилана 18 лет колонии строгого режима по уголовному делу по статье 276 Уголовного кодекса России ("Шпионаж"). Сотрудники ФСБ России задержали в Москве в номере гостиницы "Метрополь" 28 декабря 2018 года. Здесь знакомый Пола передал ему флэшку, на которой якобы должны были быть фотографии с их совместной поездки в Сергиев Посад. Однако на электронном носителе оказалась секретная информация.За время нахождения в СИЗО "Лефортово" Пол Уилан регулярно жаловался на состояние здоровья и качество оказания ему медицинской помощи. Кроме того, позвонить домой родителям Уилану разрешили только через 16 месяцев после ареста. Также Уилану была проведена операция по удалению грыжи, но при этом российские специалисты посчитали, что присутствие рекомендованных американским посольством медиков не требуется. Также Пол Уилан жаловался на угрозы от сотрудников ФСБ.Защита Уилана утверждала в суде, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку с не той информацией, что он ожидал. При этом после суда адвокаты не исключили, что спецслужбы двух стран договорятся и придут к приемлемой для всех гуманитарной схеме шпионского обмена.Дело Уилана прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Полу Уилану были предъявлены обвинения, которые были доказаны в суде и приняты судом.