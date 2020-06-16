Парад Победы, который должен пройти 24 июня, отменяется в нескольких городах. Речь идет о Пскове, Вологде, Ярославле, Орле, Курске, Белгороде, Перми, Пензе, Саранске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском, Иркутске и Якутске.

Парад Победы, который должен пройти 24 июня, отменяется в нескольких городах. Речь идет о Пскове, Вологде, Ярославле, Орле, Курске, Белгороде, Перми, Пензе, Саранске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском, Иркутске и Якутске, сообщает агентство РИА Новости.Также торжества переносятся в Твери и Ржеве. Это решение было принято после консультации с Роспотребнадзором, заявил в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Тверской области Игорь Руденя.Ранее об отмене Парада в Симферополе объявил глава Крыма Сергей Аксенов. Праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Победы, пройдут только в Керчи. Однако позднее власти Республики передумали.Между тем в Кремле с пониманием относятся к решению руководства ряда регионов отменить Парад Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Губернаторам на местах виднее, как обстоят дела с распространением коронавируса, добавил он.