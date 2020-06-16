Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев раскрыл причину, из-за которой артист в день аварии был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кроме того, юрист рассказал, с чьей подачи было записано видео с извинением.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев раскрыл причину, из-за которой артист в день аварии был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кроме того, юрист рассказал, с чьей подачи было записано видео с извинением.Пашаев не стал говорить, откуда в крови у Ефремова оказались наркотики. По его словам, он связан подпиской о неразглашении и расскажет обо всем, как только ситуация изменится. При этом адвокат обратил внимание, что новости в СМИ, связанные с наркотиками, якобы являются ложью.Юрист рассказал, что Михаил Ефремов напился из-за того, что у него умер близкий человек. При этом он не стал раскрывать подробности, но пояснил, что это был друг артиста, который умер в тот же день, когда случилось ДТП. "Михаил был в трауре и подавлен", — отметил Эльман Пашаев. Адвокат пояснил, что Ефремов не выпивал в баре, а зашел туда за едой.Насчет "покаянного" видеообращения юрист рассказал "Московскому комсомольцу", что ролик является его инициативой. Ефремов даже не знал, что Пашаев собирается это публиковать. Адвокат обратил внимание на то, что артист настолько убит горем и корит себя, что с самого начала у них случился небольшой разлад. Ефремов настаивает на том, чтобы его посадили в тюрьму. По словам юриста, актер уже трижды пытался извиниться публично, но журналисты каждый раз вырезали этот момент.Напомним, роковая авария вблизи Смоленской площади произошла 8 июня. Ефремов, будучи пьяным, на своем джипе выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной. В результате водитель "Лады" Сергей Захаров получил серьезные травмы, а впоследствии скончался.Родственники погибшего рассказали, что не примут денежную компенсацию от Ефремова. Адвокат семьи умершего отметил, что сведения о предлагаемой сумме в 100 миллионов рублей являются полной глупостью и абсурдом.