Появилась информация об ухудшении самочувствия зараженной коронавирусом супруги президента Украины. Первую леди экстренно госпитализировали.

Появилась информация об ухудшении самочувствия зараженной коронавирусом супруги президента Украины. Первую леди экстренно госпитализировали.В пресс-службе офиса главы страны рассказали, что Елена Зеленская была доставлена в киевскую больницу. Врачи диагностировали у нее двустороннюю пневмонию. Состояние первой леди описывается как стабильное.Результаты теста на COVID-19 Владимира Зеленского и его детей оказались отрицательными. Из-за болезни жены президент перешел на особый режим работы. Он общается с ограниченным кругом лиц и проводит совещания в режиме онлайн.О заражении супруги украинского лидера стало известно в минувшую пятницу, 12 июня. Елена Зеленская призналась, что сильно удивилась диагнозу, так как соблюдала все ограничительные меры. Несколько дней она лечилась дома, сообщает .Ранее президент заявил о желании заразиться COVID-19. хотел бы показать гражданам, что это не чума. "Чтобы не было депрессии. В самом начале был момент очень страшен, когда люди считали, что мы все умрем", – сказал глава страны.20 Май 2020 в 11:01 PDTПо состоянию на 16 июня на Украине зафиксировано 32 476 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели и выписались из больниц 14 528 человек, скончались 912 пациентов.