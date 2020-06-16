Мужчина, расстрелявший полицейских на Ленинском проспекте в Москве, ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Тем не менее, его проверят на причастность к другим тяжким преступлениям.

Мужчина, расстрелявший полицейских на Ленинском проспекте в Москве, ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.Собеседник агентства уточнил, что стрелявший – 24-летний выходец из Ингушетии Ратмир Галаев – не стоял на учете в органах внутренних дел и не находился в розыске. Также он не значился в списках приверженцев радикальных взглядов.Он добавил, что не обладает информацией о том, что стрелявший – сын высокопоставленного полицейского.Ранее в СМИ появилась информация, что Галаев, получивший ранения в перестрелке с полицейскими, скончался. Позже в Следственном комитете опровергли это сообщение, уточнив, что он находится в больнице.Также сообщалось, что на своей странице в соцсети Галаев призывал к экстремистской деятельности, а незадолго до происшествия на Ленинском проспекте просил прощения у всех, кого обидел.Галаева проверят на причастность к другим особо тяжким преступлениям, в том числе – к убийству главы ингушского центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева.Инцидент со стрельбой случился вечером 15 июня. На Ленинском проспекте сотрудники ГИБДД остановили автомобиль такси за нарушение правил дорожного движения. В этот момент проходивший мимо мужчина достал оружие – по предварительной версии, травматическое – и открыл огонь по инспекторам. Двое полицейских получили ранения. Один из них успел выстрелить в нападавшего из табельного оружия и задержать его. Все участники перестрелки госпитализированы.В результате ЧП было возбуждено дело о посягательстве на сотрудников полиции (статья 317 УК РФ).