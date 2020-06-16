Стрелок, открывший огонь по полицейским на Ленинском проспекте, использовал травматический пистолет, переделанный в боевой.

Стрелок, по информации компании Яндекс.Такси, открывший огонь по полицейским на Ленинском проспекте, не является таксистом. На инспекторов, пока они проверяли документы извозчика, внезапно напал прохожий.По информации ТАСС, нападавший использовал боевое оружие, переделанное из травматического.Ранее сообщалось, что в Москве произошла стрельба, в которой были ранены три человека — двое полицейских и напавший на них мужчина.