Вечером 15 июня прохожий открыл огонь по полицейским на Ленинском проспекте. Следственный комитет завел уголовное дело по факту нападения на сотрудников правоохранительных органов. Оба пострадавших сейчас находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Вечером 15 июня прохожий открыл огонь по полицейским на Ленинском проспекте. Следственный комитет завел уголовное дело по факту нападения на сотрудников правоохранительных органов. Оба пострадавших сейчас находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Сам преступник тоже доставлен в больницу.За считаные секунды двадцатипятилетний Ратмир Галаев успевает выпустить шесть пуль – полицейских он расстреливает фактически в упор, а затем и сам попадает под ответный огонь. Тяжелораненый инспектор Алексей Поярков, потерявший от ранения в грудь сознание, приходит в себя и обезвреживает преступника. Все это – на оживленном Ленинском проспекте: рядом жилой дом, магазины, десятки похожих.К истекающим кровью полицейским бросились сотрудники ближайших магазинов – они услышали выстрелы. Сергей – один из тех, кто оказал раненым инспекторам первую помощь. Рассказывает, что многие водители останавливались и предлагали медикаменты из аптечек.- Вынес подушку одному, другому — полотенце, ну и потом уже люди начали помогать.Как уже известно, полицейские в момент нападения проверяли документы у водителя такси, остановленного за нарушение правил дорожного движения. В этот момент к их автомобилю и подошел преступник, открыл стрельбу из травматического пистолета, переделанного в боевой."Сотрудники, согласно федеральному закону "О полиции", применили табельное огнестрельное оружие. Злоумышленник получил ранение и был задержан ранеными сотрудниками", – рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.Кадры, снятые одним из очевидцев: полицейские, уже тяжело раненые, обезвреживают преступника, вызывают скорую помощь и подкрепление. Сейчас оба инспектора, Алексей Поярков и Сергей Крылов, находятся в реанимации. Следственный комитет возбудил дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов."В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. Расследование продолжается", – сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.В эти минуты врачи делают все, чтобы спасти жизни раненых полицейских. У одного из них хирургам пришлось вытаскивать пулю из груди, операция продолжается. Сам нападавший тоже выжил и тоже находится в больнице. Сейчас его проверяют на причастность к другим тяжким преступлениям.На месте, где произошла перестрелка, уже несколько часов работают сотрудники Следственного комитета, стоит автомобиль такси, который проверяли полицейские. Уже в ближайшие часы следователи, вероятно, установят полную картину произошедшего.