Судьбу задержанного за взятку мэра Славгорода решат депутаты. Сегодня на сессии Славгородского городского собрания его отстранят от должности. Глава Славгорода Сергей Горбунов был задержан в конце мая по обвинению в получении крупных взяток общей суммой около 6 миллионов рублей.

Судьбу задержанного за взятку мэра Славгорода сегодня решат депутаты. На сессии Славгородского городского собрания его отстранят от должности, передает ГТРК "Алтай". Как стало известно, это будет первое с начала пандемии коронавируса заседание. Оно пройдёт без приглашённых лиц и при строгом следовании санитарным правилам: депутаты будут в масках, соблюдая дистанцию.Напомним, глава Славгорода Сергей Горбунов был задержан в конце мая по обвинению в получении крупных взяток общей суммой около 6 миллионов рублей. Губернатор Виктор Томенко официально попросил включить вопрос о лишении Горбунова полномочий в повестку сессии. По федеральным законам только после такого обращения депутаты имеют право расторгнуть контракт с градоначальником, уточнил председатель городского собрания Виктор Гутяр.Сегодня же будет назначен исполняющий обязанности главы города. Выяснилось, что занявший эту должность после ареста Горбунова его заместитель Дмитрий Петраков был судим за превышение должностных полномочий. Теперь депутатам нужно выбрать из двух кандидатур. Это замглавы города Людмила Подгора и бывший заместитель Владимир Татиевский.