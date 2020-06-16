Российская теннисистка, 27-я ракетка мира Екатерина Александрова на выставочном турнире в Праге в двух сетах за один час три минуты проиграла представительнице Чехии Кристине Плишковой – 2:6, 4:6.

Российская теннисистка, 27-я ракетка мира Екатерина Александрова на выставочном турнире в Праге в двух сетах за один час три минуты проиграла представительнице Чехии Кристине Плишковой – 2:6, 4:6.Александрова шесть раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из восьми, а у Плишковой, занимающей 69-е место в рейтинге WTA, десять эйсов, семь двойных ошибок и четыре реализованных брека из шести.Напомним, в марте из-за угрозы распространения инфекции COVID-19 Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Женская теннисная ассоциация (WTA) и Международная федерация тенниса (ITF) отменили все весенние турниры. Позже пауза в теннисе была продлена до 13 июля, а затем до 31 июля.