Конфликт Тимати и Джигана произошел пять лет назад. Все это время рэперы не общались. Они лишь всячески подтрунивали друг друга и обижались. И лишь недавно Тимати предложил Джигану возобновить дружеские отношения.

Конфликт Тимати и Джигана произошел пять лет назад. Все это время рэперы не общались. Они лишь всячески подтрунивали друг друга и обижались. И лишь недавно Тимати предложил Джигану возобновить дружеские отношения.Тимур Юнусов (Тимати) долгое время наслаждался неудачами Дениса Устименко-Вайнштейна (Джигана). Однако когда последний начал уничтожать свою жизнь загулами в Майами, "мистер Блэк стар" не на шутку забеспокоился за коллегу. В какой-то момент Тимати стало не по себе от того, что творит Джиган.Но когда Тимати принял решение выйти на контакт с опальным рэпером, было уже поздно. Джиган уже проводил дни в клинике, где его лечили от алкогольной и наркотической зависимостей. Однако Юнусов не отказался помочь другу, когда тот покинул стены медучреждения.Джигану и Тимати быстро пришла в голову идея, как можно заработать. Они придумали песню "Офигенный хавчик". Именно это словосочетание часто произносил Устименко, когда вел сомнительные прямые эфиры в "Инстаграм". Для записи трека рэперы пригласили 18-летнего блогера Даню Милохина. Позже был выпущен и клип."Где-то я прикалывался над ним, в каких-то клипах, немного троллил Джигу. Джига на меня немножко где-то обижался. А потом случился майамский волшебный трип Джигана, который подарил нам столько крылатых фраз", – рассказал Тимати.22 Мар 2019 в 12:52 PDTНапомним, в феврале у Джигана родился сын в Майами. Рэпер с размахом начал отмечать появление наследника на свет. Он начал много пить и употреблять запрещенные вещества. Это привело Джигана в американский рехаб. По возвращении в Москву он также оказался в клинике.