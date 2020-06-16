В Москве во вторник, 16 июня, прошло первое заседание избиркома по электронному голосованию. На нем выбрали председателя, которым стал замглавы Московской федерации профсоюзов Юрий Павлов, а также его заместителя и секретаря. К работе по подготовке к общероссийскому голосованию приступили также участковые комиссии по всей России, об этом сообщили сегодня в Центризбиркоме.

В Москве во вторник, 16 июня, прошло первое заседание избиркома по электронному голосованию. На нем выбрали председателя, которым стал замглавы Московской федерации профсоюзов Юрий Павлов, а также его заместителя и секретаря. К работе по подготовке к общероссийскому голосованию приступили также участковые комиссии по всей России, об этом сообщили сегодня в Центризбиркоме. Секретарь ЦИКа Майя Гришина также рассказала о процессе голосования, в частности о том, какие санитарные меры будут принимать на участках.Перед началом работы избирательных комиссий — тщательная дезинфекция. В кузбасском городе Белово — 55 участков. Обрабатываются и внутренние помещения, и пространства рядом. Дезинфектор Станислав Гаврилов рассказал о процедуре:— Площади обрабатываются двухпроцентным раствором хлорида натрия, также иными хлоросодержащими веществами. Ни один сантиметр площади при обработке помещений, зданий мы стараемся не пропускать.В территориальные комиссии по всей стране начали доставлять бюллетени. Эти бланки только-только отпечатали в челябинской типографии. Под охраной их отправят в города и районы Южного Урала. Директор типографии Дмитрий Таскаев поделился секретами печати бюллетеней:— Все стандартно — бумага, на которую можно нанести хорошее изображение с помощью шариковой ручки, защитная сетка, микрошрифт и мелкие элементы в защитной сетке, которые не позволяют сделать ксерокопию.Бланк с единственным вопросом печатают в двух размерах. Каждый лист тщательно проверяется. Если буквы плохо пропечатаны, бланк уничтожают.Доставляют в избирательные комиссии средства индивидуальной защиты. В Мордовии для процесса голосования подготовлено 25 тонн антисептика, сотни тысяч пар перчаток и медицинских масок. Секретарь ЦИК Республики Мордовия Светлана Федонина рассказала:— Маска у нас рассчитаны исходя из того, что их нужно менять каждые два часа. С перчатками то же самое. Предусмотрены индивидуальные халаты для членов комиссий и экраны, для участников голосования — по одной маске, паре перчаток и обработка рук каждому участника голосования при входе на участок.Безопасная дистанция, обязательное измерение температуры тела — члены комиссий внимательно изучают утвержденные правила проведения плебисцита. Еще одно нововведение — закон позволяет организовать место для голосования под открытом небом, рядом с помещением, где располагается участок.Расширяются возможности голосования на дому. Пригласить членов избиркома и наблюдателей в свою квартиру можно будет даже тогда, когда причина не слишком веская. Заместитель председателя избирательной комиссии Приморского края Роман Охотников пояснил:— Например, мама находится с маленьким ребенком и не хочет покидать его, чтобы идти на голосование. Гражданин, который опасается по каким-либо причинам идти на избирательный участок, может просто пригласить к себе на дом голосование только на этом основании.Во время голосования на дому и очно — на участках во все дни плебисцита будут работать общественные наблюдатели. Своих представителей направили уже около полутора тысяч организаций."С учетом того, что мы рассчитываем, что партии будут не менее активны, чем всегда, общее количество наблюдателей превысит более полумиллиона человек", — рассказал руководитель рабочей группы Общественной палаты России по мониторингу избирательных прав граждан Максим Григорьев.Стать наблюдателем может любой гражданин России старше 18 лет. Общественные палаты регионов собираются принимать заявки на участие в мониторинге вплоть до начала голосования.