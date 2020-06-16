Турецкие компании накопили долг в размере около $2 миллиардов за поставки газа перед российским Газпром и отказываются платить, сообщила The Wall Street Journal.

Турецкие компании накопили долг в размере около $2 миллиардов за поставки газа перед российским "Газпром" и отказываются платить, сообщила The Wall Street Journal.Семь частных турецких компаний ранее в обмен на скидки взяли на себя обязательство покупать большие объемы газа у "Газпрома" по долгосрочным контрактам "бери или плати". Но из-за пандемии и падения промышленного производства приобрели менее 15% от согласованных объемов в прошлом году и не смогли выполнить обязательства по оплате.Турецкие компании-должники пока проводят консультации с "Газпромом". Если переговоры не приведут к общему решению, то проблему придется решать на межгосударственном уровне.Турция с 2007 года была вторым по важности и объемам рынком для "Газпрома". Газ в страну поставляется через Черное море — по газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток" (введен в начале 2020 года). Проектная мощность первого — 16 миллиардов куб. м в год, второго — 31,5 миллиардов куб. м ежегодно.Турция в 2019 году сократила закупки импортного газа на 10%, при этом поставки "Газпрома" рухнули на 40% из-за роста поставок в Турцию из Азербайджана и закупок сжиженного газа.Поставки российского газа в Турцию продолжили сокращаться в феврале — в 2 раза, а апреле - уже в 4,6 раза. В целом экспорт газа из России сократился из-за пандемии, но остальные страны-клиенты "Газпрома" следуют контракту и своевременно оплачивают счета. Крупнейшим покупателем российского газа стала в апреле Италия — 1,966 миллиарда куб. м (-5% в годовом выражении), затем идут Белоруссия — 1,496 миллиарда куб. м (-9%), Германия — 1,057 миллиарда (падение в три раза) и Франция — 1,037 миллиарда куб. м (- 9%). Поставки газа в Польшу увеличились в 29 раз до 731 миллиона куб. м, в Австрию — на 5% до 1,049 миллиарда куб. м.По прогнозу "Газпрома", экспорт газа снизится в 2020 году на 16,4% до 166,6 миллиарда с 199,2 миллиарда куб. м в 2019 году, а средняя цена газа упадет на 37% до $133 за 1 тысячу куб. м с $210,6 за 1 тысячу куб. м в 2019 году.