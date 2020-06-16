Возвращение бразильского нападающего Вагнера Лава в ЦСКА может не состоятся. В услугах нападающего заинтересован некий турецкий клуб.

Возвращение бразильского нападающего Вагнера Лава в ЦСКА может не состоятся. В услугах нападающего заинтересован некий турецкий клуб.В мае Вагнер расторг контракт с "Кориантиансом" и стал свободным агентом. Интерес 35-летнему бразильцу проявил ЦСКА, где прошли лучшие годы бразильца. Однако у Вагнера возникли иные варианты продолжения карьеры.Как заявил агент футболиста, Вагнер может продолжить карьеру не в России, а в другой стране. Согласно информации "Спорт-Экспресс", в услугах Вагнера заинтересован некий турецкий клуб. У Вагнера есть опыт выступлений в Турции. Ранее он играл за "Антальяспор" и "Бешикташ".