Федерация регби России может изменить формат проведения регбийного чемпионата России в случае возникновения второй волны пандемии коронавируса. Об этом заявил генеральный директор Центра проведения соревнований ФРР Эдуард Мелкумян.

Федерация регби России может изменить формат проведения регбийного чемпионата России в случае возникновения второй волны пандемии коронавируса. Об этом заявил генеральный директор Центра проведения соревнований ФРР Эдуард Мелкумян."Мы формировали календарь таким образом, что в случае возникновения второй волны нам придется его полностью перестраивать. Календарь просчитан таким образом, чтобы оставить окна под перенесенные матчи. Я думаю, что мы справимся и сможем провести регулярный чемпионат до конца года", — заявил функционер на пресс-конференции.Спортивный директор ФРР Сергей Марков добавил: "У нас есть план B в случае возникновения второй волны. Если коронавирус все же вмешается, то нам придется либо двигать, либо сокращать стадию плей-офф. Все клубы к этому готовы".Посмотреть эту публикацию в InstagramОчень много регби — уже на этой неделе