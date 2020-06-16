Певец Сергей Лазарев скрывает имя матери своих детей от журналистов. Поклонникам не терпится узнать, кто является избранницей артиста.

Певец Сергей Лазарев скрывает имя матери своих детей от журналистов. Поклонникам не терпится узнать, кто является избранницей артиста.Популярный исполнитель воспитывает двоих детей: сына Никиту и дочь Аню. Имя матери наследников Сергей Лазарев держит в секрете. Такая скрытность разжигает любопытство поклонников. Они делятся своими догадками в Сети.Недавно одна из пользовательниц заявила, что у сына артиста есть общие черты с певицей . К такому выводу она пришла после публикации звездой свежей фотографии с наследником. В кадре мальчик улыбается и обнимает отца.С поклонницей согласились другие пользователи. "Очень похож на Гагарину", "Точно, я тоже так подумала", "Я думала, я одна это заметила", – написали они. Одна из подписчиц им возразила. "А мне кажется, что малыш похож на Сабину Пантус", – высказала мнение комментатор.15 Июн 2020 в 6:36 PDTДругие пользователи обратили внимание, что сын подрос. "Никита совсем уже большой стал, как же быстро растут детки", "Папа и сын разбивают сердца девушек всех возрастов", "Любящие папа и сын. Что может быть прекраснее", "Какие хорошие!" – отметили они.В недавнем интервью для "Дни.ру" исполнитель рассказал, что во время карантина . "Мы постоянно что-то придумываем, лепим, режем", – поделился он. Сергей Лазарев добавил, что старается не ругать, но и не баловать наследников.