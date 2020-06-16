Убыток головной компании Газпрома - ПАО Газпром - достиг в I квартале 306,231 миллиарда руб. (РСБУ) против прибыли в размере 199,469 миллиарда руб. в I квартале 2019 года, сообщает компания.

Убыток головной компании "Газпрома" — ПАО "Газпром" — достиг в I квартале 306,231 миллиарда руб. (РСБУ) против прибыли в размере 199,469 миллиарда руб. в I квартале 2019 года, сообщает компания."Газпром" является поставщиком топливно-энергетических ресурсов, и сезонный фактор имеет важное значение для компании, поэтому зимние I и IV кварталы являются наиболее значимыми для "Газпрома".Между тем прибыль во II и III кварталах значительно снижалась в предыдущие годы, компания иногда уходила в убыток. Однако I, самый холодный квартал всегда является наиболее важным: в этом десятилетии на I квартал приходилось до 50% всей годовой прибыли "Газпрома"."Газпром" начал арбитраж о пересмотре условий контракта с итальянской Eni и закончил арбитраж с немецкой Uniper.В частности, "Газпром экспорт" 10 января направил в адрес компании Eni S.p.A. уведомление о начале арбитражного разбирательства в связи с разногласиями сторон в отношении толкования положений контрактов на поставку газа. Ответ на уведомление получен 11 февраля, стороны согласовывают кандидатуры председателя арбитражного трибунала, который начнет рассматривать спор."Газпром экспорт" 30 января 2018 г. инициировал арбитражное разбирательство против компаний Uniper Global Commodities SE и METHA-Methanhandel GmbH с требованием пересмотра цены по контрактам на поставку газа. Место рассмотрения — Стокгольм (Швеция). Слушания намеревались провести с 13 по 24 января 2020 года, но 10 января 2020 года стороны проинформировали трибунал о намерении прекратить разбирательство, и 27 марта 2020 года дело было прекращено.