Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенесет финал Лиги чемпионов 2021 года из Санкт-Петербурга в турецкий город Стамбул. При этом Северная столица все же примет решающий матч турнира, но только в 2022 году.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенесет финал Лиги чемпионов 2021 года из Санкт-Петербурга в турецкий город Стамбул. При этом Северная столица все же примет решающий матч турнира, но только в 2022 году.УЕФА планирует провести финал Лиги чемпионов-2020 в Лиссабоне, а не в Стамбуле, как было запланировано изначально, об этом сообщает Sky Sports. По информации издания, оставшиеся матчи плей-офф турнира сезона-2019/2020 также пройдут в столице Португалии.Сообщается, что из-за этого УЕФА принял решение отдать финал Лиги чемпионов в 2021 году турецкому городу, в связи с чем петербургский финал соревнования сместится на один год вперед – с 2021-го на 2022-й.Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение решающего матча главного европейского клубного турнира в феврале 2019 года. Основным конкурентом "Газпром Арены" была мюнхенская "Альянц-Арена".Напомним, Россия ранее уже принимала финал Лиги чемпионов в 2008 году. Тогда матч прошел в "Лужниках", где "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти обыграл лондонский "Челси".