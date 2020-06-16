Пресс-служба Ultimate Fighting Championship опубликовала промо-ролик предстоящего турнира UFC Fight Night 173, главным боем которого станет противостояние россиянина Александра Волкова с американцем Кертисом Блэйдсом.

Пресс-служба Ultimate Fighting Championship опубликовала промо-ролик предстоящего турнира UFC Vegas 3, главным боем которого станет противостояние россиянина Александра Волкова с американцем Кертисом Блэйдсом.Турнир состоится в воскресенье, 21 июня, и пройдет на арене UFC Apex в Лас-Вегасе. Бойцы поспорят за право претендовать на титул чемпиона UFC в тяжелом весе.Напомним, 31-летний россиянин в последнем поединке победил американского ровесника Грега Харди на домашнем турнире UFC Fight Night 163 в Москве. Тогда изначально соперником Александра должен был стать бразилец Жуниор дос Сантос, но он снялся с турнира из-за болезни.Волков и Блэйдс занимают седьмую и третью строчки в рейтинге тяжеловесов UFC соответственно. На счету россиянина 31 победа и семь поражений в ММА, а у Блэйдса 13 побед и два поражения. В январе 2020 года Кертис нокаутировал упомянутого выше Жуниора дос Сантоса.