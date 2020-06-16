Стало известно о смерти отца бывшего президента Украины Петра Порошенко. Ранее в СМИ появлялась информация об инсульте у мужчины.

Стало известно о смерти отца бывшего президента Украины Петра Порошенко. Ранее в СМИ появлялась информация об инсульте у мужчины.В возрасте 86 лет ушел из жизни отец пятого президента Украины Петра Порошенко Алексей. В пресс-службе партии "Европейская солидарность" напомнили, что мужчина был не только отцом бывшего украинского лидера, но и самостоятельным общественным и политическим деятелем, Героем Украины.Напомним, ранее стало известно, что Алексей Порошенко был доставлен в одну из больниц Киева с инсультом. Тогда его состояние оценивалось как стабильное, за отцом экс-президента наблюдали врачи. Однако проблемы со здоровьем у него оказались серьезней, чем это могло показаться на первый взгляд.Подробности произошедшего в больничной палате не разглашаются. Точные обстоятельства ухода из жизни Алексея Порошенко устанавливаются. Также специалистам предстоит выяснить, что именно могло спровоцировать геморрагический инсульт.Напомним, Алексей Порошенко занимал должность председателя партии своего сына Петра "Европейская солидарность". Звание Героя Украины он получил еще в 2009 году, еще за пять лет до того, как его наследник возглавил страну после государственного переворота. Родился же политик 11 июня 1936 года в селе Сафьяны в Румынии.Материал дополняется.