Стало известно о смерти отца бывшего президента Украины Петра Порошенко. Ранее в СМИ появлялась информация об инсульте у мужчины.

Стало известно о смерти отца бывшего президента Украины Петра Порошенко. Ранее в СМИ появлялась информация об инсульте у мужчины.В возрасте 86 лет ушел из жизни отец пятого президента Украины Петра Порошенко Алексей. В пресс-службе партии "Европейская солидарность" напомнили, что мужчина был не только отцом бывшего украинского лидера, но и самостоятельным общественным и политическим деятелем, Героем Украины.Напомним, ранее стало известно, что Алексей Порошенко был доставлен в одну из больниц Киева с инсультом. Тогда его состояние оценивалось как стабильное, за отцом экс-президента наблюдали врачи. Однако проблемы со здоровьем у него оказались серьезней, чем это могло показаться на первый взгляд.Материал дополняется.