ЧП в Крыму. Прыгавший с парашютом мужчина чуть не погиб, зацепившись за скалу. В результате он упал с 80-метровой высоты. По информации ГУ МЧС по Республике Крым, происшествие случилось в Бахчисарайском районе около пещерного города Качи-Кальон.

ЧП в Крыму. Прыгавший с парашютом мужчина чуть не погиб, зацепившись за скалу. В результате он упал с 80-метровой высоты, передает служба информации "33Live.RuСевастополь".По информации ГУ МЧС по Республике Крым, сигнал в службу спасения поступил в минувшее воскресенье, 14 июня. Происшествие случилось в Бахчисарайском районе около пещерного города Качи-Кальон.Выехавшие на место спасатели эвакуировали упавшего экстремала на носилках. Для спуска по крутому осыпающемуся склону горы пришлось использовать специальное снаряжение, рассказал глава МЧС Крыма Сергей Шахов. В итоге парашютист был передан бригаде скорой помощи.