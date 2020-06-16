Актриса рассказала о сходстве со своей героиней из сериала Великолепный
век. Мерьем Узерли, как и Хюррем-султан, не полагается на волю случая.
Актриса рассказала о сходстве со своей героиней из сериала "Великолепный
век". Мерьем Узерли, как и Хюррем-султан, не полагается на волю случая.
В свежем интервью звезда турецкого сериала поведала, что
имеет много общих черт с женой османского султана Сулеймана Великолепного. Как
и главная героиня ленты "Великолепный век" Мерьем всегда сражается за то, что
считает важным.
Необходимость бороться за что-либо служит для Узерли хорошим
мотиватором. В такие моменты актриса чувствует прилив сил.
"Как и она, я испытываю духовный подъем перед лицом необходимости сражаться за то, что важно для меня", – сказала артистка.
Исполнительница роли Хюррем-султан добавила, что не привыкла
полагаться на волю случая. Между тем, на пути к цели артистка никогда не пользуется
грязными методами. Мерьем Узерли лишена способности умышленно навредить человеку. В
этом вопросе актриса кардинально отличается от персонажа из сериала "Великолепный
век".
Ради роли жены султана Узерли была вынуждена три года
красить волосы в рыжий цвет. Знаменитость не скрывает, что с этим оттенком
чувствовала себя некомфортно. После завершения работы над картиной она поспешила
избавиться от имиджа Хюррем. Актриса подчеркнула, что сделала это для себя и
новых ролей. Мерьем знает, что, отказавшись от образа рыжеволосой бестии, разочаровала
поклонников.
8 Янв 2020 в 1:57 PST
Сегодня звезда сериала сконцентрирована
на воспитании дочери Лары. Наследнице знаменитости шесть лет. С отцом девочки,
турецким бизнесменом, Мерьем Узерли рассталась еще во время беременности.