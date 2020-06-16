Актриса рассказала о сходстве со своей героиней из сериала Великолепный век. Мерьем Узерли, как и Хюррем-султан, не полагается на волю случая.

Актриса рассказала о сходстве со своей героиней из сериала "Великолепныйвек". Мерьем Узерли, как и Хюррем-султан, не полагается на волю случая.В свежем интервью звезда турецкого сериала поведала, чтоимеет много общих черт с женой османского султана Сулеймана Великолепного. Каки главная героиня ленты "Великолепный век" Мерьем всегда сражается за то, чтосчитает важным.Необходимость бороться за что-либо служит для Узерли хорошиммотиватором. В такие моменты актриса чувствует прилив сил."Как и она, я испытываю духовный подъем перед лицом необходимости сражаться за то, что важно для меня", – сказала артистка.Исполнительница роли Хюррем-султан добавила, что не привыклаполагаться на волю случая. Между тем, на пути к цели артистка никогда не пользуетсягрязными методами. Мерьем Узерли лишена способности умышленно навредить человеку. Вэтом вопросе актриса кардинально отличается от персонажа из сериала "Великолепныйвек".Ради роли жены султана Узерли была вынуждена три годакрасить волосы в рыжий цвет. Знаменитость не скрывает, что с этим оттенкомчувствовала себя некомфортно. После завершения работы над картиной она поспешилаизбавиться от имиджа Хюррем. Актриса подчеркнула, что сделала это для себя иновых ролей. Мерьем знает, что, отказавшись от образа рыжеволосой бестии, разочаровалапоклонников.8 Янв 2020 в 1:57 PSTСегодня звезда сериала сконцентрированана воспитании дочери Лары. Наследнице знаменитости шесть лет. С отцом девочки,турецким бизнесменом, Мерьем Узерли рассталась еще во время беременности.