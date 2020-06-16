Национальный банк Белоруссии ввел временную администрацию в ОАО Белгазпромбанк, который последние 20 лет возглавлял претендующий на пост президента страны Виктор Бабарико.

Национальный банк Белоруссии ввел временную администрацию в ОАО "Белгазпромбанк", который последние 20 лет возглавлял претендующий на пост президента страны Виктор Бабарико.Это сделано для защиты интересов вкладчиков и кредиторов "Белгазпромбанка", поясняется в заявлении белорусского регулятора.Акционеры "Белгазпромбанка" заявили, что Нацбанк, сменив руководство "Белгазпромбанка", грубо нарушает международное законодательство. "Белгазпромбанк" работает в Белоруссии с 1990 года. Российским "Газпрому" и "Газпромбанку" принадлежит по 49,8% акций банка, Госкомимуществу Белоруссии — 0,097% акций.Ранее Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии заявил о собранных уликах причастности Бабарико к противоправной деятельности, включая вывод средств за рубеж. Сообщалось о задержании топ-менеджеров банка и других компаний, обысках, изъятии более $4 миллионов. Бабарико заявил о политическом давлении: цель этого дела — не допустить его к выборам президента страны.