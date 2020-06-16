Двое мужчин пытались перебросить через забор учреждения полиэтиленовый сверток с наркотиками...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району совместно с сотрудниками УФСИН России по г. Москве задержали двух мужчин, подозреваемых в покушении на сбыт наркотического средства и сильнодействующего вещества.Сотрудники УФСИН по камерам видеонаблюдения обнаружили, что у следственного изолятора находятся подозрительные лица и вызвали полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 25-летний приезжий из ближнего зарубежья и 39-летний москвич. Установлено, что подозреваемые пытались перебросить через забор учреждения с помощью самодельной стрелы с привязанной к ней леской полиэтиленовый сверток с неизвестными веществами, но не смогли довести противоправный умысел до конца.Согласно справке об исследовании в данном свертке находились наркотическое средство, массой 86,7 грамм, содержащее в свое составе – тетрагидроканнабинол, наркотическое средство, массой 20,68 грамм, содержащее в своем составе – мефедрон, сильнодействующее вещество, массой около 50 грамм, содержащее в своем составе – прегабалин.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61