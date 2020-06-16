Прокуратура проверяет инцидент, произошедший в одном из детских садов Екатеринбурга. Воспитательница, она же директор частного садика напилась и уснула в кровати одного из своих подопечных. Ее снял на видео отец одного из малышей.

Прокуратура проверяет инцидент, произошедший в одном из детских садов Екатеринбурга. Воспитательница, она же директор частного садика напилась и уснула в кровати одного из своих подопечных."Прокуратурой района проводится проверка, в ходе которой будет опрошена индивидуальный предприниматель, дана правовая оценка ее действиям на предмет соблюдения требований законодательства, – сообщили в ведомстве. – При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования".Как рассказали в прокуратуре, родители привели детей в возрасте от 2 до 4 лет в сад в 7:30 утра, а через час вернулись. Как выяснилось, в их отсутствие воспитательница уложила детей спать, а сама употребила алкоголь и тоже уснула – в отличие от детей, которые принялись играть рядом. Отец одного из малышей снял ее на видео и выложил ролик в соцсети."Вот такое у нас воспитание в детских садах. Хочу заметить – не бесплатное", – цитирует автора видео портал E1.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от E1.RU | Екатеринбург Онлайн (@e1.news) 15 Июн 2020 в 1:50 PDTПо информации портала, раньше родители не замечали за воспитателем такого поведения. Ее частный сад родители хвалили.Сообщается, что полиция уже привлекла воспитателя к ответственности по статьям КоАП о появлении в состоянии опьянения в общественных местах (часть 1 статьи 20.21) и невыполнении правил поведения при режиме повышенной готовности (часть 1 статьи 20.6.1).