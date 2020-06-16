Юлия Ковальчук выступила с щемящим стихотворением. Таким образом артистка почтила память безвременно ушедшей Жанны Фриске.

Юлия Ковальчук выступила с щемящим стихотворением. Таким образом артистка почтила память безвременно ушедшей Жанны Фриске.Накануне, 15 июня, исполнилось пять лет, как не стало популярной певицы, бывшей участницы группы "Блестящие" Жанны Фриске. Артистка умерла спустя два года после того, как узнала, что у нее рак головного мозга. Жуткая правда вскрылась, когда она родила своего единственного сына Платона.В день памяти Жанну Фриске почтили многие люди: близкие, родные, фанаты. Не осталась в стороне и певица Юлия Ковальчук. Артистка в свое время тоже выступала в группе "Блестящие". Юлия опубликовала фотографию, на которой запечатлена обнимающей Жанну."5 лет как один миг, 5 лет как один вздох, В глубине забиваю крик, Громких слов не любит Бог. Верю, что тебе сейчас хорошо, Что нет боли и страха нет, И неважно как ты далеко, Знай, до нас доходит твой свет..." – посвятила Фриске такие щемящие строки Ковальчук.Многочисленные подписчики официальной странички артистки в социальной сети "Инстаграм" рассыпались в комплиментах стихотворному таланту, а также поделились своими воспоминаниями о Жанне Фриске. Кто-то посетовал, что певица ушла очень рано, когда ее личная жизнь только начала налаживаться.15 Июн 2020 в 2:38 PDTНе обошлось и без комментариев тех, кого очень волнует личная жизнь самой Юлии Ковальчук. Уже много лет она живет с певцом Алексеем Чумаковым, несколько лет назад . Супруги до сих пор так и не показали общественности ребенка.Вообще, пара старается не афишировать подробности своей частной жизни. Вероятно, поэтому то и дело в Сети появляются слухи о разводе Ковальчук и Чумакова. Вот и сейчас, когда особо наблюдательные фанаты заметили, что Юлия сняла обручальное кольцо, немедленно заговорили о ее расставании с мужем. Однако артисты все эти разговоры не комментируют.