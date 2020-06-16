Полицейские обратились к школьникам с призывом в летние каникулы изучать правила дорожной безопасности.

Госавтоинспекция межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» обратилась к школьникам с призывом в летние каникулы изучать Правила дорожного движения.Учащиеся Великодворской школы включились в проведение профилактической акции по изучению правил дорожного движения дистанционно.В рамках мероприятия ребята изучили обязанности пешеходов и велосипедистов, решали онлайн - тесты на знание безопасного поведения на дороге, принимали участие в развивающих играх, направленных на повторение Правил дорожного движения.Такие новые подходы и формы дистанционного общения помогают повторять и изучить ПДД.ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» благодарит ребят за участие в акции и желает безопасных дорог.