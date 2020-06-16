В Казани задержаны подозреваемые в незаконном обороте экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию. Заведено уголовное дело по статье обращение и оборот поддельных и незарегистрированных медицинских препаратов. Наказание предусматривает до 6 лет тюрьмы.

В Казани задержаны подозреваемые в незаконном обороте экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию. Заведено уголовное дело по статье "обращение и оборот поддельных и незарегистрированных медицинских препаратов". Наказание предусматривает до 6 лет тюрьмы.Как сообщает ГТРК "Татарстан" со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике, в группу по незаконному обращению тестов на коронавирус входили несколько человек. Один из них закупал фальсифицированные тесты в Московской области для продажи в Татарстане. Для заработка были привлечены еще несколько человек. Правоохранители раскрыли преступную схему.В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.Вместе с тем, по данным оперштаба за последние сутки в Татарстане выявили 44 новых случая коронавирусной инфекции, все контактные. 13 человек госпитализированы в стационары, 31 — проводят лечение на дому.В общей сложности в республике с начала пандемии зарегистрировано 3958 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 2824 человек, в том числе 8 за последние сутки. На лечении остаются 1134 человека.