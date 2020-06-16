Сотрудники правоохранительных органов задержали в Красноярске женщину, которая жестоко избила маленькую девочку в лифте, передает . Инцидент сняла на видео камера наружного ..

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Красноярске женщину, которая жестоко избила маленькую девочку в лифте, передает . Инцидент сняла на видео камера наружного наблюдения.Выяснилось, что женщина приходится пострадавшему ребенку бабушкой. Они были в гостях у знакомых, а когда пришла пора возвращаться домой, девочка начала капризничать.Свою вину бабушка пострадавшего ребенка признала полностью. В содеянном она раскаивается.