В ночь на 16 июня на улице Лазо в городе Таштагол Кемеровской области 14-летний подросток сорвался с опоры ЛЭП, на которую полез ради селфи, передает телеканал . Ребенка доставили в больницу. В ..
<a href="https://33live.ru/novosti/16-06-2020-v-kuzbasse-podrostok-razbilsya-pri-popytke-sdelat-selfi.html" target="_blank">В Кузбассе подросток разбился при попытке сделать селфи</a> - В ночь на 16 июня на улице Лазо в городе Таштагол Кемеровской области 14-летний подросток сорвался с опоры ЛЭП, на которую полез ради селфи, передает телеканал . Ребенка доставили в больницу. В ..
[url=https://33live.ru/novosti/16-06-2020-v-kuzbasse-podrostok-razbilsya-pri-popytke-sdelat-selfi.html]В Кузбассе подросток разбился при попытке сделать селфи[/url] - В ночь на 16 июня на улице Лазо в городе Таштагол Кемеровской области 14-летний подросток сорвался с опоры ЛЭП, на которую полез ради селфи, передает телеканал . Ребенка доставили в больницу. В ..