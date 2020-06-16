Стоимость проезда в московском метро планируют снизить. Правда, пока лишь на одной из линий в рамках эксперимента.

Стоимость проезда в московском метро вне утреннего часа планируют снизить. Произойдет это на одной из линий в качестве эксперимента в сентябре текущего года. Об этом сообщил в своей колонке на едином транспортном портале заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.Инициатива направлена на перераспределние пасажиропотока. Если эксперимент пройдет успешно, подобные меры могут быть применены и на других линиях столичного метро.Максим Ликсутов отметил, что проведение пилотного проекта по снижению стоимости проезда на одной линии метро во внепиковый период утром уже было согласовано с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Пока идет работа по подготовке технических деталей, написал Ликсутов.По словам заммэра, сглаживание нагрузки на городскую транспортную систему в часы пик позволит существенно увеличить социальное дистанцирование на городском транспорте, что повысит безопасность пассажиров.