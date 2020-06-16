В связи с сильной жарой в Москве выпущено штормовое предупреждение. В ближайшие часы температура достигнет 30-31 градуса выше нуля.

В связи с сильной жарой в Москве выпущено штормовое предупреждение. В ближайшие часы температура достигнет 30-31 градуса выше нуля.Штормовое предупреждение выпускается по согласованию с МЧС при температуре выше 30 градусов. Отмечается, что большое количество людей могут негативно ощущать такое погодное воздействие, сообщает ТАСС, ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.Москвичам стоит взять на заметку, что в течение текущей недели такие предупреждения будут выпускаться часто.Ранее сообщалось, что штормовые предупреждения объявлены во вторник, 16 июня, в регионах Кавказа и в Крыму.