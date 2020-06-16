Мужчина подозревается в хищении транспортного средства, оставленного владельцем в подъезде дома.

6 июня текущего года в межмуниципальный отдел МВД России «Муромский» обратился 42-летний житель города Мурома. Мужчина рассказал, что у него похитили велосипед, оставленный в подъезде дома. Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила 4 тысячи рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установили, что к краже велосипеда может быть причастен 45-летний безработный, ранее судимый местный житель.Фигурант был задержан и дал признательные показания.Установлено, что подозреваемый пришёл в гости, уходя, увидел в подъезде оставленный без присмотра велосипед и решил похитить его, чтобы доехать до дома. В дальнейшем велосипед он продал малознакомому мужчине, а вырученные деньги потратил на личные нужды.В настоящее время отделом дознания МО МВД России «Муромский» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража).В ходе расследования был установлен покупатель транспортного средства, которое было изъято и в ближайшее время будет возвращено законному владельцу.