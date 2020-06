В Нью-Йорке с отравлением госпитализированы трое полицейских. Это произошло после того, как стражи порядка, задействованные на протестах в Нижнем Манхэттене, в ресторане быстрого питания выпили молочные коктейли. Предположительно, кто-то добавил в напитки отбеливатель.

В Нью-Йорке с отравлением госпитализированы трое полицейских. Как сообщили в профсоюзе Police Benevolent Association, это произошло после того, как стражи порядка, задействованные на протестах в Нижнем Манхэттене, в ресторане быстрого питания Shake Shack выпили молочные коктейли.В какой-то момент они обнаружили, что в их напитки было добавлено токсическое вещество — предположительно, отбеливатель, передает РИА Новости.Информацию об этом распространила и организация Detectives' Endowment Association, представляющая нью-йоркских следователей."Сегодня трое наших офицеров были намеренно отравлены одним или более сотрудниками Shake Shack", — говорится в их сообщении.К счастью, правоохранители серьезно не пострадали, и уже вскоре должны поправиться, однако профсоюзы обеспокоены тем, что обстановка, в которой работают полицейские, "ухудшилась до критического уровня"."Мы не можем позволить себе ослабить бдительность даже на мгновение", — говорится в их сообщении.Представители сети-ресторанов Shake Shack в своем "Твиттере" заявили, что "пришли в ужас" от сообщений о пострадавших в их ресторане полицейских и сотрудничают с правоохранителями в этом расследовании.We are horrified by the reports of police officers injured at our 200 Broadway Shack in Manhattan. We are working with the police in their investigation right now.— SHAKE SHACK (@shakeshack) June 16, 2020Массовые беспорядки начались в США после смерти задушенного полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.Гнев бунтовщиков направлен против полицейских, полицию они требуют расформировать.Власти США удовлетворить эти требования категорически отказались, однако ожидается, что 16 июня Дональд Трамп подпишет новый указ, регулирующий действия полиции.