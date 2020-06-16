Мужчину обвиняют в хищении денежных средств с банковского счета.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета).Предварительным следствием установлено, что 30 марта текущего года мужчина находился в гостях у своей знакомой. Хозяйка попросила гостя сходить в магазин, передала ему свою банковскую карту и сообщила пин-код. Воспользовавшись доверием потерпевшей, он похитил все денежные средства, находившиеся на счете. Он расплатился за поездку на такси, затем обналичил денежные средства в сумме 4 тысяч рублей в ближайшем банкомате, а также оплатил покупки в магазине, причинив потерпевшей значительный ущерб.Мужчина свою вину признал и раскаялся в содеянном.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.