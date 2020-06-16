Оставшиеся без работы россияне смогут получить компенсационные выплаты, ухаживая за пенсионерами. Об условиях рассказали в Пенсионном фонде.

Оставшиеся без работы россияне смогут получить компенсационные выплаты, ухаживая за пенсионерами. Об условиях рассказали в Пенсионном фонде.Безработный может получить компенсацию в размере 1 200 рублей. Для этого ему необходимо ухаживать за гражданином старше 80 лет или тем, кто достиг пенсионного вохраста до 2019 года – мужчины и женщины старше 60 и 55 лет соответственно.При этом необходимо получить справку врача о том, что пенсионеру необходим постоянный уход. Получить выплаты по уходу за пожилым человеком можно вне зависимости от его места проживания. Позаботиться о пенсионере могут лица от 14 лет, но в таком случае нужно получить согласие родителей.Безработным для получения выплаты по уходу за пенсионером нужно обратиться в местное отделение Пенсионного фонда и предоставить необходимые документы. Пособие назначается с того месяца, когда безработный гражданин обратился в ПФР с заявлением.Напомним, что накануне президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос продления мер поддержки для . Многие из пожилых граждан, продолжающих трудиться, не могут выйти на работу из-за коронавируса, посетовал глава государства.Путин: Период действия ряда мер истекает 1 июля. Например, мы рекомендуем людям 65+ оставаться дома, и во многих регионах пока этих людей на работу не приглашают. То есть работать они не могут, а выплаты им заканчиваются. Прошу правительство представить предложения— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175)для опекунов. Ранее они получали около четырех тысяч рублей, их выплаты не индексировались. Также повышаются пенсии для лиц старше 80 лет.А с 1 августа на 9,13% будут проиндексированы накопительные пенсии в России. Писать заявление не нужно, все произойдет автоматически.