В Кузбассе 13-летний подросток погиб, сорвавшись с ЛЭП. Ради эффектного фото он забрался на опору линии электропередач. А во время спуска коснулся высоковольтного провода. В результате сорвался и от удара о землю погиб.

В Кузбассе 13-летний подросток погиб, сорвавшись с ЛЭП. Ради эффектного фото он забрался на опору линии электропередач. А во время спуска коснулся высоковольтного провода. В результате сорвался и от удара о землю погиб.Как информирует ГТРК "Кузбасс", трагедия произошла в Таштаголськом районе накануне ночью. Свидетелями гибели подростка стали его друзья, которые сразу позвонили матери мальчика. Скорая прибыла быстро, доставила травмированного в реанимацию, однако, спасти его все-таки не удалось.Следователи завели дело. Уже установлено, что мальчик из благополучной многодетной семьи, на учете не числился.Отметим, что люди часто подвергают себя опасности в стремлении красивых селфи. Так, накануне очередной жертвой селфи могла стать жительница Челябинской области. 18-летняя девушка залезла на крышу четырехэтажного дома, чтобы сделать селфи. Поскользнувшись, горе-фотограф сорвалась и упала в подвальную шахту. Медикам удалось ее спасти.