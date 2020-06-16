Изъято 70 свертков с порошкообразным веществом, общей массой более 167 грамм...

«Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ВАО г. Москвы задержали приезжего по подозрению в хранении наркотического средства – героина», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Амурской улице задержали приезжего гражданина, у которого при личном досмотре было обнаружено и изъято 70 свертков с порошкообразным веществом неизвестного происхождения, общей массой более 167 грамм. Согласно результатам исследования часть изъятого порошка является наркотическим средством – героином.Как стало известно, злоумышленник незаконно хранил наркотическое средство с целью последующего сбыта.Следствием Отдела МВД России по району Гольяново г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73