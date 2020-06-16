Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить количество праздничных дней в январе 2021 года. Законопроект уже направлен на отзыв в Министерство труда.

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить количество праздничных дней в январе 2021 года. Законопроект уже направлен на отзыв в Министерство труда.Андрей Кутепов напомнил, что в 2020 году на протяжении нескольких месяцев люди работали неполный день или же у них был свободный график. Но работодатели все равно были вынуждены платить зарплату, даже если сотруднику не удавалось в полном объеме выполнить свои должностные обязанности.Кроме того, некоторые организации не возобновили работу после майских праздников, потому что в регионах разные сроки режима самоизоляции.Согласно производственному календарю, в 2020 году жители России должны были работать 247 дней, а отдыхать – 118. Однако из-за пандемии коронавируса количество нерабочих дней увеличилось на 20%."Уже за первые шесть месяцев года количество рабочих дней составит 218 против 147 нерабочих", – отмечается в законопроекте.Поэтому предлагается сделать неделю с 4 по 8 января рабочей. При этом, 7 января оставить выходным праздничным днем (Рождество Христово).Напомним, 24 июня и 1 июля – выходные дни, которых изначально не было в плане. На первую дату назначен Парад Победы, а на вторую – голосование за поправки в Конституцию РФ.