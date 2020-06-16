Представитель Следственного комитета РФ по городу Москва опроверг гибель мужчины, устроившего стрельбу по сотрудникам ГИБДД.

В Следственном комитете опровергли информацию о гибели мужчины, устроившего стрельбу по сотрудникам ГИБДД."Он жив, находится в больнице", — процитировали в РИА Новости слова Юлии Ивановой, представителя Следственного комитета по городу Москва.Ранее сообщалось, что прохожий на Ленинском проспекте напал на сотрудников ДПС во время проверки документов у таксиста. Двое полицейских были ранены, однако ответным огнем они сумели нейтрализовать стрелка.По предварительной информации, нападавший использовал газовый пистолет, переделанный в боевой.Раненные полицейские и напавший на них мужчина были госпитализированы в тяжелом состоянии.