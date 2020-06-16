В Сочи создали Федеральный исследовательский центр путем слияния двух учреждений РАН. Всероссийский научный исследовательский институт цветоводства и субтропических культур слился с Сочинским научно-исследовательским центром. Совместная работа двух научных школ должна дать новые знания и технологии.

В Сочи создали Федеральный исследовательский центр путем слияния двух учреждений РАН. Всероссийский научный исследовательский институт цветоводства и субтропических культур слился с Сочинским научно-исследовательским центром. Совместная работа двух научных школ должна дать новые знания и технологии.Сочинские ученые положили в стране начало возделыванию чая, цитрусовых, хурмы, и фундука. А изобилие и многообразие пальм, декоративных цветов и растений дало возможность курорту принять свой узнаваемый облик.Как передает "Вести Сочи", еще в конце 19 века ученые начали эксперименты с растениями курорта. Так, знаменитый селекционер Федор Зорин в середине 20 века сделал открытие — на одной кроне ученый смог собрать 45 видов сортов цитрусовых.Интерес к пеларгонии, в простонародье герань, возник в начале 21 века. В институте начали коллекционировать яркие цвета этого цветка со всего мира. Затем стали выводить свои собственные культуры. В настоящее время проводят эксперименты с ароматами.В новом Центре бережно хранят традиции старой школы. Сейчас ученые заняты возрождением чайной отрасли. Она должна стать частью туристического сектора.