В США впервые одобрили использование мобильного приложения в качестве метода лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) впервые одобрило использование мобильного приложения в качестве метода лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у детей в возрасте от 8 до 12 лет. Об этом пишет The Verge со ссылкой на заявление компании-разработчика EndeavorRX.Речь идет о специальной игре Akili, относящейся к жанру гоночных аркад. В ней ребенку нужно управлять космическим кораблем, объезжать препятствия, собирать встречающиеся на пути бонусы и зарабатывать очки.Akili стала первой "рецептурной" видеоигрой в США, которая может быть официально выписана врачом в качестве лекарства. FDA приняла решение после более чем семи лет клинических испытаний с участием 600 детей, в ходе которых изучалось, может ли игра помочь им в облегчении симптомов поведенческого расстройства.В компании подчеркнули, что у трети пациентов, которые проводили за игрой 25 минут в день и 5 дней в неделю на протяжении месяца, "больше не возникало ощутимого дефицита внимания по меньшей мере по одному показателю сосредоточенности сознания на объекте". Положительный эффект в лечении СДВГ, добавили представители EndeavorRX, наблюдался в течение месяца.Найти Akili в открытом доступе пока нельзя, однако желающие могут записаться в лист ожидания на сайте компании. Вместе с этим в компании замечают, что игра не является полноценной заменой медикаментозного лечения СДВГ.В прошлом году в США впервые был одобрен специальный прибор для лечения СДВГ. Устройство под названием Monarch eTNS предназначено для внешней стимуляции тройничного нерва. Предполагается, что терапию с его использованием будут назначать детям в возрасте от 7 до 12 лет.Monarch eTNS может использоваться как в стационаре, так и дома - в этом случае работать с ним должен специально обученный человек. Датчик, соединенный с аппаратом, прикрепляют ко лбу пациента - обычно сеанс терапии проводят во время сна ребенка. В ходе клинических испытаний у всех пациентов, которые пользовались прибором, наблюдались улучшения.