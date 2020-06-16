16.06.2020

2020-06-16 21:05:03

В Судогодской ЦРБ люди не могут попасть на прием к врачу

Главная тема этого дня. Чтобы попасть на приём в Центральную больницу, жители Судогодского района вынуждены стоять по несколько дней в живой очереди прямо на улице. Причём, исключений нет даже для льготников.

В Судогодскую Центральную районную больницу Владимир Хохлов ходит как на работу. Ещё в начале мая у него диагностировали пневмонию, взяли два теста на коронавирус и отправили домой на больничный. С тех пор никаких подвижек. Льготы ветерана боевых действий не работают. Достучаться до главного врача ЦРБ Алексея Трофимова тоже не выходит.

Владимир Хохлов, житель г. Судогда, ветеран боевых действий: «Лечения в принципе никакого, ничего не назначают. Я на больничном с 3 мая по сегодня, сегодня 16 июня. Мне руководство звонит, спрашивают - когда? Я говорю - не могу выписаться, потому что у меня нет тестов».

Попасть на приём к терапевту также практически нереально. Длинные очереди до 120 человек выстраиваются прямо на улице. Речи о социальной дистанции даже не возникает. За каждым закреплён свой номер, причём, списки ведут сами пациенты.

- Я уже 55-й и вот под дождём все мы стоим, хорошо хоть 3 лавочки поставили. А вообще было без лавочек. Вот эту машину поставили, залезь 5 человек. И все с коронавирусом и больные, и здоровые. Как бочка с селёдкой. Это что такое? Даже главврач к нам сюда не придёт.

- Я вот еле стою и мне сегодня 7-й день назначено на приём, половину шестого муж мне занял очередь, попасть вообще невозможно, 66-я по записи, так как мне плохо - я пыталась вызвать врача на дом - трубку не берут в регистратуре.

По словам пациентов, такая напряжённая ситуация сложилась из-за слабой организации процесса и кадрового голода. Вместо терапевтов приём ведут ЛОР и зубной врач, поэтому осмотры занимают больше времени.

Татьяна Синатагина, врач: «Все медики болеют, Трофимов здесь ни при чём, он бьётся как рыба об воду. Он не знает кого - из Владимира пригласил докторов в помощь. А у меня самой сахарный диабет, ХОБЛ, а я работаю здесь в помощь».

В конечном итоге нам всё-таки удалось взять скромный комментарий и у главврача Судогодской ЦРБ Алексея Трофимова. В телефонном разговоре он пояснил, что ситуация действительно накалённая, но в целом больница справляется. Приём ведут сразу 5 врачей в двух зонах - чистой и фильтр-боксе, то есть с потенциально заражёнными коронавирусом. Стационар закрыт на карантин, но поликлиника работает в штатном режиме. Однако, длинные очереди и несмолкаемое возмущение пациентов говорят об обратном. "Вести" направили официальный запрос в облздрав, чтобы и там прокомментировали эту ситуацию. Пока без ответа.

Дмитрий Горкин, Александр Чунаев

«Вести-Владимир»

