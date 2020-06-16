Экономика Венесуэлы, зависящая от экспорта нефти, переживает сложный период: из-за пандемии в мире сократился спрос, и страна вынуждена консервировать скважины. А санкции США ухудшают ситуацию - добыча нефти Венесуэлы сократилась до уровня 1945 года.

Экономика Венесуэлы, зависящая от экспорта нефти, переживает сложный период: из-за пандемии в мире сократился спрос, и страна вынуждена консервировать скважины. А санкции США ухудшают ситуацию — добыча нефти Венесуэлы сократилась до уровня 1945 года.Сейчас страна, страдающая из-за санкций США, добывает всего 374 тысячи баррелей в день. Это в два раза меньше, чем в январе 2020 года, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на данные венесуэльской госкомпании PDVSA.В начале июня в Венесуэле работала только одна нефтяная буровая установка, по данным американской компании Baker Huges, подсчитывающей количество буровых. В начале 2020 года в стране работало 100 буровых. Сейчас Венесуэла добывает нефть только в бассейне реки Ориноко.Для сравнения: в США сейчас работают всего 279 буровых установок — это минимум с 2005 года.Как стало известно в начале июня, китайские нефтяные компании намерены остановить фрахтование танкеров, которые за последний год заходили в венесуэльские порты, поскольку США усиливает санкции против президента Николаса Мадуро. США осложнят торговлю страны и с Ираном.В январе 2019 года США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA). Таким образом, Венесуэла лишается $11 миллиардов ежегодной выручки.