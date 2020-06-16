С 15 июня туристам разрешено посещать природный парк Валаамский архипелаг, который ранее был закрыт из-за распространения коронавируса. Вместе с тем до отмены режима повышенной готовности будет установлена предельная численность посетителей.

С 15 июня туристам разрешено посещать природный парк "Валаамский архипелаг", который ранее был закрыт из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Вместе с тем он отметил, что до отмены режима повышенной готовности будет установлена предельная численность посетителей.Также в Карелии возобновили работу все виды общественного транспорта. Снят запрет на экскурсионные и туристические поездки на Соловки. Разрешены походы по Карелии при условии размещения в палатках вне населенных пунктов, передает РИА Новости.10 июня для посещения были открыты "Кижи". Все посетители обязаны соблюдать масочно-перчаточный режим и не забывать о социальной дистанции.