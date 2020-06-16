Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон бросил вызов бывшему чемпиону Ultimate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях Конору Макгрегору, который ранее завершил карьеру.
Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон бросил вызов бывшему чемпиону Ultimate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях Конору Макгрегору, который ранее завершил карьеру.
"Понедельник Макнаггетса. Вернем UFC былое величие", – написал Фергюсон в Instagram.
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“Mcnugget⚔️Monday” Make UFC Great Again