Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон бросил вызов бывшему чемпиону Ultimate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях Конору Макгрегору, который ранее завершил карьеру.

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон бросил вызов бывшему чемпиону Ultimate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях Конору Макгрегору, который ранее завершил карьеру."Понедельник Макнаггетса. Вернем UFC былое величие", – написал Фергюсон в Instagram.Посмотреть эту публикацию в Instagram“Mcnugget⚔️Monday” Make UFC Great Again