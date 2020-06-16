Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн высказался о вероятности прихода второй волны коронавируса в Россию. Он считает, что такой исход практически гарантирован.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн высказался о вероятности прихода второй волны коронавируса в Россию. Он считает, что такой исход практически гарантирован.Как считают в Пекинском комитете по вопросам гигиены и здравоохранения, в Китае высок риск повторной вспышки COVID-19. В России вероятность развития событий по такому сценарию оценил Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.По словам эксперта, вероятность второй волны коронавируса в России составляет почти 100%. Он напомнил, что сама болезнь никуда не денется. Однако, добавил вирусолог, есть вероятность, что новая эпидемия все же не будет такой страной, как изначальная.Все дело в вероятности изменений самого коронавируса. "Он может ослабевать с точки зрения летального эффекта", – в эфире рассказал Анатолий Альштейн. При этом заражающий эффект COVID-19 не просто будет сохраняться, но и, возможно, увеличиваться.Таким образом, вторая волна коронавируса в России будет возможна уже осенью. При этом стоит учитывать, что первая вспышка эпидемии еще не закончилась. И если в Москве специалисты наблюдают отчетливое снижение частоты новых заражений, то в других регионах страны эта тенденция не так заметна.Напомним, коронавирус в России был выявлен у 537 210 человек. За все время наблюдений было зарегистрировано 7 091 летальный случай от COVID-19. Выздороветь смогли 284 539 пациентов.10 Июн 2020 в 12:07 PDT